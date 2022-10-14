Тюменские ветераны-пограничники проведут акцию в поддержку СВО и Донбасса

"Ветераны пограничники Тюменской области" приглашают всех желающих принять участие в акции "Мы вместе!", она начнётся в 16:00 сегодня , 14 октября, на Цветном бульваре.

Акция проводится в поддержку специальной военной операции и в подержку восстановления исторической справедливости - возращения территорий Новороссии.

Председатель правления общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области" Нуртдин Ибрагимов:

Приглашаю жителей и гостей города Тюмени принять участие в патриотической акции "Мы вместе" в поддержку нашей армии, наших бойцов, в поддержку специальной военной операции. В этот судьбоносный исторический момент нам надо всем сплотиться в единое целое вокруг Армии России и Верховного Главнокомандующего. Это необходимо, чтобы у нашей страны и наших детей было будущее.

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, национально-культурных автономий, политических партий, гражданские активисты, неравнодушные тюменцы и гости города, сообщает информцентр правительства ТО.