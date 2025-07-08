Экопарк "Затюменский" в Тюмени станет больше

Экопарк "Затюменский" продолжит расти, охватив районы на западе и востоке от пруда Оловянникова, договор с предпринимателями о проектировании третьей очереди парка в центре стратегического развития "Сибирь" подписали 7 июля, сообщил глава Тюмени Максим Афанасьев.

Афанасьев пояснил, что обеспечивать координацию и поддержку реализации проекта будет администрация Тюмени будет , исполнителем и оператором выступит центр стратегического развития "Сибирь" — команда, которая превратит идеи в детальные планы и расчёты.

"Предстоит определить, какие сценарии развития будут использованы: что нужно для спортсменов, для спокойного отдыха, нужны ли там арт-объекты, кафе и другие полезные конструкты. Именно на эти вопросы и ответит мастер-план, который будет создаваться совместно с бизнесом, который там уже существует, с жителями, активными сообществами. Как у нас принято, мы будем советоваться с вами и искать лучшие решения. Нам важно создать особое место, которое понравится каждому", - подчеркнул Афанасьев.