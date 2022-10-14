Тысячи тюменцев приняли участие в акции "Мы вместе"

Тысячи тюменцев собрались сегодня на Цветном бульваре, чтобы поддержать мобилизованных ребят, наших бойцов. В акции "Мы вместе" приняли участие представители власти, общественных организаций, волонтеры, молодежь, сообщает пресс-служба реготделения "Единой России".

С вхождением в состав России Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсонской и Запорожской областей поздравил тюменцев председатель общественной организации "Ветераны пограничники Тюменской области", ветеран боевых действий в Афганистане Нуртдин Ибрагимов. Он отметил, что жители этих территорий давно ждали этого момента, и сейчас их многолетняя мечта сбылась.

"21 сентября в стране была объявлена частичная мобилизация, и наша организация тоже включилась в работу. Встречаясь с мобилизованными, мы узнаем чаяния и проблемы, и общими усилиями решаем их, – добавил он. – Сегодня мы вспоминаем подвиг людей, которые в Великую Отечественную войну свои кровные отдавали фронту. Сейчас история повторяется, и весь народ сплотился, чтобы дать достойный отпор врагу".

Секретарь Тюменского регионального отделения партии "Единая Россия" Андрей Артюхов считает, что только вместе и сообща можно преодолеть любые сложности и испытания. "Тюменцы уже много раз доказали, что своих никогда не бросают. И когда потребовалась наша помощь, мы ее оказали и будем это делать дальше", – отметил он и выразил слова благодарности всем неравнодушным жителям региона.

Председатель комитета по социальной политике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова рассказала, что каждый день со всей Тюменской области поступают звонки и обращения с желанием оказать поддержку нашим защитникам – кадровым военным, добровольцам, мобилизованным.

"На этой неделе многие жены, матери, девушки проводили своих самых близких людей, и я – не исключение. Горжусь этими мужчинами – они не струсили, не сбежали. Они – герои, и мы не должны их подвести", – подчеркнула она.

Руководитель клуба волонтеров "Мы вместе" в Тюменской области Анастасия Баканова отметила, что тюменцы отправили жителям освобожденных территорий более 300 тонн гуманитарного груза. "К нам в штаб ежедневно приходят сообщения со словами благодарности. На сегодняшний день наши волонтеры уже находятся в учебно-распределительных центрах, чтобы помочь мобилизованным и их семьям. Пока наши защитники находятся на передовой, с их семьями будем мы", – сказала она.

Старший лейтенант мобилизованного батальона Владимир подчеркнул: "Обязанность военнослужащего, каждого мужчины – защищать наше Отечество, наши семьи, наших детей, от этой черной чумы – нацизма, фашизма, чтобы она не расползалась дальше. И мы не позволим ей это сделать".

В завершении выступил губернатор Тюменской области, член Высшего совета "Единой России" Александр Моор. Он добавил, что уже несколько месяцев в зоне специальной военной операции сражаются именные тюменские подразделения.

"На этой неделе на полигоны Южного военного округа для дополнительной подготовки отправилось первое подразделение мобилизованных жителей региона. На этой сцене две недели назад один из них – заместитель командира батальона "Ермак" Валерий Мурзин – сказал нужные слова, что каждому солдату важно знать, что о нем помнят и его ждут. И правительство Тюменской области делает все необходимое, чтобы поддержать наших парней. Совсем недавно на передовую поступил очередной грузовик из региона, ребята получили специальное оборудование и дополнительную демисезонную форму. Благодарю всех земляков, кто участвует в сборе гуманитарной помощи для наших воинов – это разные люди, разные истории. Если бы была такая возможность, я бы каждому из них пожал руку, каждого обнял", – заключил глава региона.

Вместе с тюменцами, пришедшими на Цветной бульвар, участники акции исполнили гимн России и дали старт старой доброй традиции. Наши предки, отправляя мужчин на ратное дело, давали им монеты, вместе с этим они брали с них обязательства вернуться домой и отдать этот символический долг. Теперь каждый мобилизованный тюменец, идущий на защиту Родины, получит в конверте такую же монету и открытку с теплыми пожеланиями земляков, которые были написаны в рамках этой акции.