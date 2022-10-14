Моор на акции "Мы вместе" поблагодарил земляков за помощь и активную поддержку участников СВО

В Тюмени прошла акция "Мы вместе!" в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости - возращения территорий Новороссии.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что бойцам важна поддержка и помощь тех, кто остался дома, рассказал, как регион поддерживает служащих, и привел примеры бескорыстия земляков.

Александр Моор: