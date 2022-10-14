Моор на акции "Мы вместе" поблагодарил земляков за помощь и активную поддержку участников СВО

18:00 14 октября 2022
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Продолжение: Тысячи тюменцев приняли участие в акции «Мы вместе»

В Тюмени прошла акция "Мы вместе!" в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости - возращения территорий Новороссии.

Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что бойцам важна поддержка и помощь тех, кто остался дома, рассказал, как регион поддерживает служащих, и привел  примеры бескорыстия земляков. 

Александр Моор:

Уже несколько месяцев в зоне СВО сражаются именные тюменские подразделения. На этой неделе на полигоны для подготовки отправилось первое подразделение мобилизованных жителей области. Правительство делает все необходимое, чтобы поддержать наших парней - мы обеспечиваем дополнительным боевым, тактическим, инженерным и медицинским снаряжением и обмундированием.

Теги: мобилизация
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