Моор на акции "Мы вместе" поблагодарил земляков за помощь и активную поддержку участников СВО

В Тюмени прошла акция "Мы вместе!" в поддержку специальной военной операции и восстановления исторической справедливости - возращения территорий Новороссии.
Губернатор Тюменской области Александр Моор напомнил, что бойцам важна поддержка и помощь тех, кто остался дома, рассказал, как регион поддерживает служащих, и привел примеры бескорыстия земляков.
Александр Моор:
Уже несколько месяцев в зоне СВО сражаются именные тюменские подразделения. На этой неделе на полигоны для подготовки отправилось первое подразделение мобилизованных жителей области. Правительство делает все необходимое, чтобы поддержать наших парней - мы обеспечиваем дополнительным боевым, тактическим, инженерным и медицинским снаряжением и обмундированием.
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