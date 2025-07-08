"МОРЕmore" для любителей чирлидинга проведут в День города в Тюмени

Фестиваль по чир спорту "МОРЕmore" в День города Тюмени, 26 июля, пройдет на набережной у "Конторы пароходства", в программе одного из самых ярких спортивных праздников лета — групповой и партнерский стант, тамблинг и тысячи акробатических трюков в воздухе, выполненных на максимально профессиональном уровне.

В этом году проект расширяет свои границы — впервые помимо фестиваля в Тюмени пройдут международные сборы по чир спорту. Перед фестивалем, с 20 по 25 июля, город станет тренировочной базой для более чем 100 спортсменов из России, Казахстана и Беларуси. На сам фестиваль к ним присоединятся и другие участники — 26 июля выступят представители Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Воронежа, Новосибирска, Красноярска, Казани, Минска, Алматы и многих других городов; в общей сложности – порядка 140 спортсменов.

Александр Шмонин, организатор фестиваля, президент Федерации чир спорта Тюменской области, руководитель регионального отделения "Уличная Классика":

МОРЕmore — это про настоящую страсть к спорту, про точность, синхронность и высокий уровень подготовки. Мы рады, что Тюмень принимает у себя атлетов со всей страны и ближнего зарубежья. Это событие не только спортивное, но и объединяющее — оно вдохновляет и участников, и зрителей.

Главные эксперты сборов — Константин Стальцер (Германия), один из ведущих тренеров по чир спорту в мире, и Михаил Нехолин, многократный победитель чемпионатов России и признанный тренер дисциплин "партнерский стант" и "чир группа".

Вход на фестиваль для зрителей свободный. Организаторы приглашают всех желающих поддержать команды, познакомиться с чир спортом ближе и вдохновиться атмосферой праздника и движения.

Рядом с площадкой фестиваля "МОРЕmore" будет проходить "Уличная классика" — фестиваль уличных видов спорта. В программе: панна, BMX, кикскутер, скейтбординг, ролики, чирлидинг, баскетбол, паркур и хип-хоп. Здесь соревноваться будут 300 спортсменов. Гостей праздника ждут показател