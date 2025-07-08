Дело о взятке завели в Тюмени на водителя, пытавшегося откупиться за зимние шины на авто

13:31 08 июля 2025
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В выходные 30-летний водитель, когда автоинспекторы его остановили и выяснили, что на автомобиле до сих пор зимняя резина, предложил деньги инспектору за несоставление протокола о нарушении и в итоге был задержан за попытку дачи взятки и стал фигурнатом уголовного дела.

Инцидент произошел 6 июля в поселке Кулаково Тюменского района в служебном автомобиле сотрудников полиции во время составления протокола об административном правонарушении.  

В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и сбор доказательственной базы, сообщили в СУ СК региона.

Теги: взятки , ГИБДД Тюменской области , уголовное дело
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