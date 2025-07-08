Дело о взятке завели в Тюмени на водителя, пытавшегося откупиться за зимние шины на авто

В выходные 30-летний водитель, когда автоинспекторы его остановили и выяснили, что на автомобиле до сих пор зимняя резина, предложил деньги инспектору за несоставление протокола о нарушении и в итоге был задержан за попытку дачи взятки и стал фигурнатом уголовного дела.
Инцидент произошел 6 июля в поселке Кулаково Тюменского района в служебном автомобиле сотрудников полиции во время составления протокола об административном правонарушении.
В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств дела и сбор доказательственной базы, сообщили в СУ СК региона.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru