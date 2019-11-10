Новые водопроводы проведут в селах Уватского района

Новые водопроводы проведут в селах Ивановка и Тугалово Уватского района в 2020 году. Уже готовится необходимая документация.

Как сообщили в пресс-службе администрации Уватского района, в Ивановке новые сети построят полностью по ул. Мичелевской и Омелинской, и частично по улице Береговой от дома №39 до дома №62. Общая протяженность составит 1,8 км.

В Тугалово запланировано строительство по ул. Береговой от дома №1 до дома №6, Центральной от дома №1 до дома №42 и Полевой от дома №1 до дома №8, общей протяженностью 2,6 км, пишет ИА "Тюменская линия".

Распоряжения о выдаче разрешений на использование земель для размещения водопроводов и водоводов в Ивановке и Тугалово уже подписал глава Уватского района Сергей Путмин.

Отметим, из необходимых 152 разрешений на использование земель, оформлено уже 69. Работа продолжается. Одновременно специалисты разрабатывают проектную документацию. До конца 2019 года определят объемы и стоимость работ по строительству водопроводных сетей.