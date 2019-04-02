Тюменский регоператор по обращению с ТКО выручил 14 млн рублей на продаже вторсырья

Первые открытые аукционы по реализации вторсырья с Тюменского мусоросортировочного завода состоялись 1 апреля. Все аукционы признаны состоявшимися. За 1 700 тонн продукции региональный оператор на торгах выручил более 14 млн рублей. Итоговая цена лотов увеличилась более, чем в два раза,отмечают в Тюменском экологическом объединении (ТЭО).

Доходы от реализации вторсырья будут учтены в тарифе на обращение с твердыми коммунальными отходами в следующем периоде тарифного регулирования.

Константин Фрумкин, генеральный директор ООО "ТЭО":

Вчера стартовали, подчеркну, первые аукционы по продаже сырья. Все вторичные ресурсы прошли предварительную сортировку на заводе, были спрессованы и сформированы в брикеты. До начала основных аукционов, по просьбам переработчиков, мы организовали на электронной площадке продажу малых партий продукции, которые также были реализованы.

На первом аукционе компания предложила переработчикам 11 видов вторичных ресурсов. Второй и последующие аукционы будут проходить в течение всего года. В дальнейшем ассортимент будет расширяться и видоизменяться в зависимости от сезонности, морфологии отходов и покупательского спроса. "Компания находится в постоянном диалоге с бизнесом. Мы изучаем спрос, чтобы предлагать бизнесу то, что ему необходимо", - подчеркнул Константин Фрумкин.

В результате открытого аукциона стеклобой и алюминиевая банка были проданы единственным участникам и, как следствие, без увеличения стоимости. Не все участники приложили необходимый пакет документов и заявки пришлось отклонить, отмечают в ТЭО. Больше всего в ходе торгов подорожали цветная, черная и миксованная пленки, а также черный металлолом (более чем в 5 раз).

Больше всего ставок сделано на аукционе по продаже пленки микс (198), черной пленки (150) и черного металлолома (136). Восемь участников зафиксировано на торгах по пленке микс, семь – пленке стрейч, по шесть на аукционах по другим видам пленки и ПНД. Наибольшая часть средств – около 6,5 млн. – выручено за реализацию отхода бумаги, картона и изделий из них.

Мусоросортировочный завод выходит на проектные мощности. Ежедневно туда поступает от 600 до 800 тонн отходов. Около 50% - органика. задача завода – извлечь максимальное количество полезных фракций.