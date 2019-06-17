В облсуде рассматривают дело о мусорной реформе

В Тюменском областном суде 17 июня проходит очередное заседание по мусорной реформе.

Правительство Тюменской области предоставило истцам и суду документы, которые содержат расчёты нормативов, расчётные формулы и распечатки из закрытой информационной базы департамента недропользования и экологии Тюменской области, сообщает "КП. Тюмень".

Ответчики отметили, что с 17 июня вступили в силу поправки в оспариваемую территориальную схему. В связи с этим они заявили ходатайство о прекращении административного дела. Суд объявил перерыв до 14:00.