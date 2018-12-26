56 тюменцев вышли в полуфинал "Лидеров России"

24 декабря состоялся брифинг, посвященный подведению итогов дистанционного этапа отбора на конкурсе управленцев "Лидеры России". Организаторы рассказали о составе участников и нововведениях очного этапа.

Всего в Уральском федеральном округе по итогам дистанционного этапа в региональный полуфинал вышли 315 человек. Внутри УрФО регионы распределились следующим образом:

Свердловская область – 113 участников (35,87%)

Челябинская область – 68 (21,59%),

Тюменская область – 56 (17,78%)

Югра – 48 (15,24%)

Ямал – 24 (7,62%)

Курганская область – 6 (1,90%).

Полуфиналисты встретятся в офлайне в своих федеральных округах. В первый день их ждет ретест, затем два дня они будут решать разнообразные управленческие задачи в рамках серии оценочных мероприятий.

Еще одни серьезным испытанием станет организация и проведение социальной акции. ОБ этом рассказал на недавнем брифинге первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко: "Условием пропуска в финал, помимо победы в полуфиналах, будет требование, чтобы каждый из полуфиналистов за это время выбрал и реализовал какое-то социально значимое действие на территории своего региона. При этом, поскольку мы говорим о лидерах, то есть о людях, которые способны не только действовать, но анализировать и делать выбор, мы не будем давать готовых заданий".

Координационную поддержку полуфиналистам окажут Ассоциация волонтерских центров, Фонд президентских грантов и общественные палаты регионов.

Как отметил Сергей Кириенко, выполнение этим заданием конкурсанты продемонстрируют способность самостоятельно анализировать, принимать решения и инициировать действия, связанные с решением обозначенной проблемы:

Лидер России — это не только хороший управленец, но и человек, осознающий социальную ответственность и способный действовать.

Полуфиналистов в этом году значительно больше — 3 294 человека, год назад в полуфиналы вышел 2 691 участник, сообщили в пресс-службе проекта.