Участники "Лидеров России" реализуют социальные проекты в своих регионах для выхода в финал

Условием выхода в финал конкурса "Лидеры России" станет участие конкурсантов в социально значимой деятельности на территории своих регионов. Об этом рассказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

"Это не готовое задание, которое надо получить как кейс и просто его выполнить. В качестве поддержки для участников мы будем давать координаты трех организаций, которые могут им в этом помочь", — отметил он. К ним относятся Ассоциации волонтерских центров, Фонд президентских грантов и региональные общественные палаты.

Члены Общественной палаты РФ поддержали высказанную идею и призвали конкурсантов активнее обращаться в региональные общественные палаты.

"Помощь может быть оказана в трех направлениях: целеполагании, контактах и предварительной экспертизе проекта. А вот инструментарий и механизмы реализации должны будут придумывать сами конкурсанты", — рассказала Екатерина Курбангалеева, заместитель председателя комиссии ОП РФ по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов.

Отметим, что в полуфиналы конкурса "Лидеры России" проходят около 3 тысяч человек.