Представитель Тюменской области стал победителем суперфинала конкурса "Лидеры России"

Победителями суперфинала конкурса "Лидеры России" стали восемь управленцев из УрФО, их поздравил полномочный представитель Президента России и наставник участников конкурса Владимир Якушев.



Подведены итоги оценочных испытаний суперфинала конкурса управленцев "Лидеры России", в число победителей вошли 8 из 27 участников из Уральского федерального округа, всего в суперфинале победу одержали 102 человека из 31 российского региона, а также двух зарубежных стран – Бельгии и Сербии.

"Конкурсные испытания позади. Начинается новая, интересная и насыщенная глава вашей жизни. Желаю вам сохранить тот азарт и энергию, что сопровождали вас на протяжении всего проекта. Воспользоваться возможностями, что открыл для вас конкурс, и достичь всех целей, которые вы наметили", – напутствовал победителей Владимир Якушев.

Суперфинал конкурса "Лидеры России" проходил с 22 по 25 февраля. Участники работали в командах над управленческими кейсами, в том числе основанными на реальных задачах, которые стоят перед руководителями в регионах и на федеральном уровне. В заключительный день с участниками встретились президент, председатель правления ПАО "Сбербанк России" Герман Греф, генеральный директор Госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев, художественный руководитель – директор Московского Художественного театра имени А. П. Чехова Константин Хабенский.

Все суперфиналисты получат образовательный грант в размере 1 млн рублей на выбранную программу обучения в российских вузах, а также возможность встретиться с наставниками из числа ведущих управленцев страны. Победители суперфинала смогут в течение года получать карьерные консультации и сопровождение.

В список победителей суперфинала пятого, конкурса "Лидеры России" из УрФО вошли:

Лаврентьева Ольга Андреевна, Екатеринбург, академический директор, "Нетология"

Маталасов Сергей Юрьевич, Екатеринбург, финансовый директор, "Эйрбург"

Панин Дмитрий Алексеевич, Екатеринбург, заместитель директора дивизиона пилотируемой авиации по закупкам и логистике, "Уральский завод гражданской авиации"

Репин Лев Андреевич, Екатеринбург, генеральный директор, "СТА" и "СинараПромТранс"

Селезнев Антон Игоревич, Тюмень, руководитель службы закупок для инвестиционных проектов, "СИБУР"

Столяров Артем Игоревич, Ханты-Мансийск, руководитель проектов по импортозамещению, "Газпромнефть-Заполярье"