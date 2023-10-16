В суперфинал "Лидеров России" вышли 27 управленцев УрФО

В Екатеринбурге завершился окружной финал пятого конкурса "Лидеры России" – флагманского проекта президентской платформы "Россия – страна возможностей", округ в суперфинале представят 27 управленцев, двое из них из Тюменской области.

Самым многочисленным на супарфинале будет представительсвто Свердловской области - 14 победителей, по 4 - из Югры и челябинской области, 3 - с Ямала и 2 - тюменцы: сотрудник "Сибура" Антон Селезнев и представитель "Газпромнефть-Заполярье" Иван Скварко.

В заключительный день с финалистами конкурса встретился полномочный представитель Президента России в УрФО и наставником для участников проекта Владимир Якушев. По его мнению, конкурс "Лидеры России" оправдано считается эффективным профессиональным лифтом:

"Лидеры России" – это прекрасная возможность презентовать себя. Во время конкурсных испытаний идёт выявление высококлассных специалистов, формируется кадровый резерв – для крупных госкорпораций, региональных и муниципальных команд. Партнёры проекта внимательно следят за участниками на всех этапах конкурса и присматривают для себя потенциальных сотрудников.

Отвечая на вопросы финалистов, полпред отметил, что хороших руководителей отличает профессионализм, умение работать в команде и наличие простых человеческих качеств. Он рекомендовал молодым коллегам, увлекаясь цифровизацией, не терять навык работы с нормативно-правовыми документами и умения их грамотно толковать.

На участие в пятом сезоне "Лидеров России" поступило 12,8 тысячи заявок от жителей УрФО. В окружном финале выступали 259 участников. Помимо выполнения конкурсных заданий, конкурсанты также встретились с экспертами кадрового агентства платформы "Россия – страна возможностей" и прошли собеседование у крупных работодателей. В качестве социальных мероприятий провели мастер-классы "Уроки лидерства. Ценностные ориентиры" для школьников Екатеринбурга.

Генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров: