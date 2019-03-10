Тюменские финалисты конкурса "Лидеры России" проведут открытые уроки в школах

Источник: группа "Лидеры России" ВКонтакте

Тюменцы, которые вошли в число 300 лучших управленцев страны в рамках конкурса "Лидеры России", проведут открытые уроки в школах Сочи, где будет проходить финал. Также финалистов проекта ждет насыщенная социальная, спортивная и образовательная программа.

Так, финалисты конкурса "Лидеры России" примут участие в мастер-классах от наставников и панельной дискуссии с участием приглашенных глав регионов России. 15-16 марта будут проходить так называемые оценочные дни: наставники и эксперты конкурса будут наблюдать, как финалисты конкурса коллективно решают различные управленческие кейсы, и оценят их работу.

В заключительный день, 17 марта, состоится экстремальный забег с препятствиями по пересеченной местности. После этого участники вернутся на площадку финала, где пройдет торжественная церемония объявления победителей и награждение, пишет "Вслух.ру".

Отметим, в финал конкурса управленцев "Лидеры России" прошли и 11 человек из Тюменской области. В их числе - начальник УМВД РФ по Тюмени Петр Вагин и замдиректора областного департамента инвестполитики и государственной поддержки предпринимательства Антон Машуков.