Тюменские победители окружного этапа "Лидеров России" рассказали о своем опыте участия в конкурсе

В числе 27 финалистов уральского окружног этапа "Лидеры России" оказались два представителя Тюменской области. Для управленцев это не первый опыт участия в данном конкурсе, но более продуктивный, с их точки зрения.

Руководитель службы закупок для инвестиционных проектов ООО "СИБУР" Антон Селезнев отметил,что в целом его ожидания совпали с результатом:

Было очень тяжело. Со второго раза я эту вершину преодолел - большая работа проделана над собой. Но главное, что и конкурс тоже меняется, каждый год появляется что-то новое – региональный этап, встреча с губернатором, встреча с детьми в школах. Здорово, что конкурс не стоит на месте. А тем, кто еще только начинает свой путь в проектах платформы "Россия – страна возможностей", я рекомендую проявлять любопытство – это первая эмоция, которая вытаскивает человека из стресса, это то, что нас толкает вперед, чтобы узнавать что-то новое, поддерживать интерес к достижениям, к получению знаний и, конечно, к победе.

Руководитель программы развития портфеля ООО "Газпромнефть-Заполярье" Иван Скварко будущим конкурсантам посоветовал не бояться участвовать и работать над собой:

В конкурсе я участвую не первый раз и по сравнению с предыдущими сезонами видно, что конкурс меняется. Это хорошо, потому что я могу посмотреть, как коррелируются мои изменения с тем, куда движется конкурс. Появились новые интересные социальные активности, такие как встреча с детьми в школе – это зарядило многих, они дали положительную обратную связь. Ребятам, которые буду участвовать в очных этапах других проектов платформы "Россия - страна возможностей", может быть в новом конкурсе "Лидеры России", я бы хотел посоветовать не бояться дерзать, быть собой и быть лучшей версией себя.

Имена победителей пятого конкурса управленцев "Лидеры России" станут известны в 2024 году, участвовать в суперфинале буду 300 конкурсантов.