Шесть тюменцев вышли в суперфинал "Лидеров России 2020"

Фото предоставлено АНО «Россия – страна возможностей»

Полуфинал конкурса "Лидеры России" для представителей Уральского федерального округа проходил 25-26 января 2020 года в Екатеринбурге. Участие в полуфинале приняли 262 конкурсанта из Свердловской, Тюменской, Челябинской, Курганской областей, Югры и Ямала. Тридцать из них прошли в суперфинал конкурса управленцев "Лидеры России 2020", в том числе шестеро из Тюменской области.

В суперфинал из 48 тюменских полуфиналистов прошли руководитель АО "Агентство инфраструктурного развития Тюменской области" Ольга Романец, сотрудник Государственного аграрного университета Северного Зауралья Раис Абдразаков, представитель Газпромнефть НТЦ Игорь Коваленко, сотрудник АО "Мессояханефтегаз" Дмитрий Тенгелиди. В списке финалистов также Станислав Зайнулин и Сергей Захаров - представители ООО "СИБУР Тобольск".

Юргу в суперфинале представят четверо:

От Челябинской области, как и Тюменской, на следующий этап вышли шесть человек:

Свердловчане - самая многочисленная группа финалистов УрФО, их 14 человек:

Особенность полуфинала конкурса в Уральском федеральном округе является то, что среди участников много представителей династий энергетиков, металлургов, нефтяников, железнодорожников, экономистов, преподавателей и врачей. Еще одна особенность уральского полуфинала в том, что большой процент участников в своей работе прошел путь от специалиста до руководителя предприятия и подошли к испытаниям, уже имея серьезный управленческий опыт, отметил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей", руководитель конкурса "Лидеры России" Алексей Комиссаров.

В течение двух дней полуфинала участники решали управленческие кейсы разной степени сложности. По итогам работы каждый получил от оценщиков персональные рекомендации, которые помогут составить дальнейший план личностного саморазвития. Традиционно в рамках конкурса помимо оценочных мероприятий прошли и образовательные программы. К примеру, мастер-класс "Вечерний диалог с ректором" для полуфиналистов конкурса провел ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, наставник конкурса "Лидеры России" Владимир Мау. В ходе мероприятия он рассказал конкурсантам о том, какими знаниями должен обладать успешных лидер, о профессиях будущего и возможностях современной системы образования.

Кроме того, накануне конкурсных испытаний, в день контрольного тестирования, прошли встречи с партнерами конкурса "Лидеры России" – ПАО "Россети", "Интер РАО" и НЛМК. Эксперты рассказали участникам о планируемых и реализуемых проектах в Уральском федеральном округе, пообщались с конкурсантами и провели с ними собеседования.

"У многих участников полуфинала в Уральском федеральном округе очень развиты компетенции социальной ответственности и командной работы. В этом были достаточно сильны все. Но у финалистов наиболее ярко проявляются высокий лидерский потенциал и стратегическое мышление", - рассказал заместитель генерального директора АНО "Россия – страна возможностей" Александр Садовский.

Суперфинал пройдет весной 2020 года. Помимо успешного преодоления очного полуфинала для выхода в суперфинал участникам предстоит еще реализовать социальный проект в рамках задания "Сердце лидера". Суперфинал конкурса пройдет весной в Сочи.