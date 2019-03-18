Трое тюменцев вошли в сотню победителей конкурса "Лидеры России"

Тюменские финалисты в Сочи, фото - https://vk.com/leadersofrussia

Итоги конкурса управленцев "Лидеры России" подвели 17 марта в Сочи. В число победителей вошли трое тюменцев: начальник полиции города Тюмени Петр Вагин, сотрудник "РН-Уватнефтегаз" Дмитрий Кустарев и специалист "Лукойл-Транс" Денис Анилов.

Финальные испытания стартовали 13 марта, по их итогам наблюдательный совет и организаторы из 300 участников выбрали 100 наиболее результативных.

Важно помнить, что работа лидера - это готовность брать ответственность не только за себя и других, готовность решения нерешаемых задач. Готовность не только менять свою жизнь, но и жизнь окружающих тебя людей. Это сложная работа, но невероятно прекрасная. Она дает удивительное удовлетворение и понимание того, что ты сам меняешь к лучшему все, что тебя окружает", - отметил первый заместитель руководитель Администрации Президента РФ, наставник проекта Сергей Кириенко.

Напомним, среди 300 финалистов за победу в конкурсе боролись 12 тюменцев. Каждый финалист получит по миллиону рублей. Деньги можно использовать на повышение квалификации, образования в любом российском вузе.

Организаторы также вручили памятные награды авторам лучших социальных проектов в том числе участникам, не вышедшим в финал.

Церемония награждения: