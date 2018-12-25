Участники полуфинала "Лидеров России" пройдут ретест в офлайн-режиме

Фото из архива https://vk.com/leadersofrussia

На конкурсе управленцев "Лидеры России" подвели итоги дистанционного этапа отбора. Следующий этап — региональные полуфиналы — будет очным.

В этом году, как и в прошлом, участники, показавшие высокие результаты в ходе заочного отбора, встретятся на полуфиналах в своих федеральных округах. В первый день,18 января, они пройдут повторное компьютерное тестирование, затем в течение двух дней будут состязаться в решении разнообразных управленческих задач в рамках серии оценочных мероприятий, 21 января — проведение интервью с победителями.

В УрФО в дистанционном этапе участие приняли около1400 человек, в полуфинал, как и в прошлом году, прошли 300. Все полуфиналисты получили соответствующие уведомления в свои личные кабинеты.

Помимо ретеста, конкурсантов ждет еще одно новшество - организация и проведение социального проекта с привлечением общественности. Это обязательное условие для прохода в финал, подчеркнул первый заместитель Руководителя Администрации Президента РФ Сергей Кириенко в ходе вчерашнего брифинга.