Тюменская область стала активным участником конкурса управленцев "Лидеры России"

Тюменская область занимает третье место среди регионов УФО по количеству участников дистанционного этапа конкурса управленцев "Лидеры России". Всего число участников, прошедших все этапы регистрации и допущенных к дистанционному тестированию, включая иностранцев, составило 91 445 человек.

По числу участников дистанционного этапа от федеральных округов России лидирует Центральный — на регионы ЦФО приходится 34,9% всех конкурсантов. На втором месте Приволжский федеральный округ с 17,8% конкурсантов. Далее идут Северо-Западный (13,2%), Сибирский (10,2%), Уральский (9,7%), Южный (7,9%), Дальневосточный (3,6%) и Северо-Кавказский (2,7%) федеральные округа.

В Уральском федеральном округе наиболее активной оказалась Свердловская область с 33,79% участников. Доли других регионов: Челябинская область — 22,2%, Тюменская область — 16,33%, Ханты-Мансийский АО – Югра — 13,86%, Ямало-Ненецкий АО — 10,76%, Курганская область — 3,06%, сообщили в пресс-службе конкурса управленцев "Лидеры России".

"Конкурс управленцев "Лидеры России" необходимо также проводить на региональном уровне. Это даст возможность главам регионов обратить внимание на свое окружение и присмотреться к новым лицам и идеям, которые молодые кадры могут инициировать во время прохождения тестирования. Кадры – решают, и с этим трудно поспорить. Уже давно, столкнувшись на собственном опыте с проблемой поиска и подготовки специалистов в медиасфере, я погрузился в эту тему и стал искать всесторонние подходы для решения. Частично решил. Но работать еще в этом направлении долго. А этот конкурс – еще одна возможность найти яркие кадры, выявить лидеров, дать им поддержку, чтобы в дальнейшем регионы получили эффективных управленцев. Жаль, что в этом году приняло участие всего лишь 227 тысяч человек. Цифра с одной стороны внушительная, с другой – пока еще совсем небольшая в масштабах страны, богатой умными, образованными, целеустремленными людьми с высоким личностным потенциалом", - считает сопредседатель регионального штаба ОНФ по Тюменской области, член правления Союза журналистов Тюменской области Александр Пересторонин.

Напомним, 4 ноября стартовал второй этап конкурса управленцев "Лидеры России" — дистанционный отбор. Он включает три блока компьютерных тестов, в которых будут оцениваться интеллектуальные способности, общие знания и управленческий потенциал участников. Блоки тестирования остались такими же, как и в прошлом году, но изменились их порядок и содержание. Первый блок — тест на способности — станет доступен уже в начале следующей недели, а накануне конкурсанты смогут пройти демонстрационную версию тестирования. В этом году к тестам на вербальные и числовые способности добавился еще и тест на абстрактное мышление.

Далее — тест общих знаний о России, этот блок также обновился и теперь, помимо знаний географии, истории, культуры, экономики и права, включает еще и тест по русскому языку. Последним станет тест на управленческий потенциал. Это комплексный тест, который измеряет деловые качества, связанные с успехом в новой роли или сфере деятельности.

Отсев будет происходить после каждого тестового блока. Конкурсанты, показавшие наилучшие результаты по итогам дистанционного этапа, получат приглашение на очные региональные полуфиналы, которые пройдут во всех федеральных округах РФ в январе-феврале 2019 года. Перед началом оценочных мероприятий они должны будут пройти повторное контрольное тестирование в присутствии экспертов, чтобы подтвердить свой высокий результат. Победители полуфиналов встретятся в марте на финале конкурса.