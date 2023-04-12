В "Лидеры России" хотят попасть 536 тюменских управленцев

Управленцы Уральского федерального округа отправили около 3,5 тысячи анкет на участие в конкурсе "Лидеры России", 536 из них - от Тюменской области.

Регистрация на пятый конкурс "Лидеры России" началась 4 апреля и продлится до 14 мая.

Полпред Президента в УрФО и один из наставников конкурса "Лидеры России" с первого сезона Владимир Якушев убежден, что конкурс - это отличная возможность проверить себя, свои силы и знания, а также обрести единомышленников и поработать с наставниками из числа лидеров бизнеса и государственного управления:

Для любой страны, и для России в том числе, принципиально важно иметь резерв талантливых, перспективных управленцев. Конкурс "Лидеры России" позволяет найти таких перспективных людей и помогает им раскрыть свой потенциал.

Конкурс "Лидеры России" – это флагманский проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Проводится с 2018 года. За четыре года в нём приняли участие 840 тысяч управленцев со всей страны. 53 тысячи из них представляли регионы Уральского федерального округа. В числе главных призов пятого конкурса – грант в размере 1 млн рублей на обучение, возможность встретиться с наставником из числа ведущих российских управленцев, а также карьерные консультации и сопровождение.