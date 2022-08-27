Руководитель тюменского Студцентра победила в конкурсе "Лидеры России"

Екатерина Козеева, руководитель Студенческого центра Тюменской области во время путешествия по Кольскому полуострову и Мурманску посетила Атомфлот и Кольскую АЭС. В поездке приняли участие победители всероссийского конкурса управленцев "Лидеры России".

В 2021 году Екатерина Козеева стала победителем четвертого сезона конкурса "Лидеры России. Трек Студенты". В качестве приза она получила возможность отправиться в научно-образовательную экспедицию Atom Discovery. На Кольском полуострове победители путешествовали по хребту Муста-Тунтури, посетили скалы "Два брата", берег рыжих камней. После познавательных экскурсий прошли образовательные тренинги, на которых молодые люди узнали о возможностях и перспективах работы в Росатоме.

В Мурманске группа победителей конкурса управленцев посетила с экскурсией предприятия Росатома: Кольскую АЭС и Атомфлот, где увидели действующий атомный реактор, сообщила Комсомольская правда – Тюмень.