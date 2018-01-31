Тюмень за день: 30 января

Яндекс обновил виды Тюмени на своих картах

На Яндекс.Картах теперь можно увидеть объекты, которые совсем недавно появились в городе, например, жилые дома на улице Александра Протозанова и дорожную развязку на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского — её открыли в сентябре 2017 года. А еще в деталях рассмотреть набережную, "прогуляться" по окраинам и заглянуть в Ембаево.

Ученые из Москвы оценят городской ландшафт Тюмени

Для оценки городского ландшафта в Тюмень прибыли специалисты Московского государственного университета имени Ломоносова. Представители кафедры физической географии и ландшафтоведения МГУ намерены построить карту урбогеосистем, куда войдут характеристики ландшафтного покрова, рельефа и застройки. В исследовании участвуют студенты и преподаватели ТюмГУ: географы, экологи, химики.

В Тюмени начался набор в "Первую школу востоковеда"

В Тюмени стартовал прием заявок в "Первую школу востоковеда". Образовательная программа рассчитана на 1,5 месяца и пройдет с 1 марта по 15 апреля. Напомним, проект стал победителем конкурса Фонда президентских грантов. Он будет проходить на нескольких образовательных и культурных площадках Тюмени. Участие в школе бесплатное.

Тюменке, у которой от ВИЧ-инфекции умерла дочь, вынесли приговор

Сегодня Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, по вине которой от ВИЧ-инфекции умерла не получавшая лечения малолетняя дочь. За причинение смерти по неосторожности матери, которая сейчас ждет еще одного ребенка, суд назначил шесть месяцев ограничения свободы.