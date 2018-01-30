Яндекс обновил виды Тюмени на своих картах

На Яндекс.Картах теперь можно увидеть объекты, которые совсем недавно появились в городе, например, жилые дома на улице Александра Протозанова и дорожную развязку на пересечении улиц Пермякова и Федюнинского — её открыли в сентябре 2017 года. А еще в деталях рассмотреть набережную, "прогуляться" по окраинам и заглянуть в Ембаево.

Съёмочная группа впервые сфотографировала набережную Туры, а также прошла по мосту Влюблённых. В этих местах съёмку вели пешком, установив камеру на штатив, по улицам - на панорамомобиле со специальным фотооборудованием на крыше.

Любое изображение можно приблизить, чтобы изучить подробности - например, рассмотреть скульптуры на набережной.

Всего съёмочная группа сделала около 20 тысяч фотографий, из которых получилось примерно пять тысяч круговых панорам. Они охватывают почти 200 километров улиц и дорог. Это уже четвёртый приезд панорамомобиля в Тюмень: предыдущие съёмки прошли в 2012, 2014 и 2016 годах.

Всего на Яндекс.Картах опубликовано более 2,5 миллиона панорам России, Украины, Беларуси, Казахстана, Армении и Турции. Это не только виды городов, но и природные достопримечательности: озеро Байкал, водопады Карелии, горы Кавказа, острова Арктики и даже высочайшая вершина планеты — Эверест. Панорамы доступны на yandex.ru/maps и в приложении Яндекс.Карты. Владельцы сайтов могут разместить любую панораму на своём ресурсе с помощью API Яндекс.Карт.