Яндекс записал Тобольск в города, где можно открыть для себя неизведанную зимнюю Россию

12:30 15 января 2025
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Традиционные направления зимнего отдыха в России включают Москву, Санкт-Петербург и города "Золотого кольца", в качестве альтернативы Яндекс Путешествия предлагают шесть интересных городов для проведения зимнего отпуска, ориентированных на туристов, предпочитающих спокойный отдых в исторической атмосфере и зимней обстановке.

В списке таких городов оказался город Тобольск Тюменской области, расположенный в месте впадения реки Тобол в Иртыш. В пресс-службе Яндекса отмечают, что привлекательными для туристов являются Тобольский кремль, от которого по улице Мира, где пока много пустующих и невосстановленных зданий, можно дойти до музея семьи императора Николая II. Во время новогодних праздников в городе проходит марафон культурных мероприятий, в том числе драматические и балетные постановки. Добраться до Тобольска из других городов можно любым удобным способом: на самолете, поезде и автомобиле.

Остальные пять городов в рекомендации: Рыбинск и Мышкин в Ярославской области, столица Республики Марий Эл Йошкар-Ола, Бийск, который считается крупным научным центром Юго-Западной Сибири, и Шуя - один из крупнейших городов Ивановской области.

Теги: Тобольск , туризм , Яндекс
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