Яндекс Лицей набирает учеников в Тюменской области

В Тюменской области идет набор на новый учебный год в Яндекс Лицее. Проект работает в регионе шестой год, за это время его выпускниками стали несколько сотен школьников. Обучение бесплатное.

В Лицее ждут школьников 8–11-х классов и студентов 1–2-х курсов техникумов и колледжей, которым интересно программирование и которые хотят развиваться в IT. Они будут изучать Python и погружаться в промышленную разработку. Выпускники Яндекс Лицея обладают навыками junior-разработчиков и владеют инструментами для веб- и бэкенд-разработки, геймдева и анализа данных.

В Тюменской области пять классов Яндекс Лицея открыты на базе АйтиЛабов Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Площадками для набора школьников первого года обучения станут школы № 68 и № 40.

Желающие поступить на обучение проходят онлайн-тестирование и собеседование с преподавателем проекта. Для прохождения отбора требуются базовые знания программирования. На сайте Яндекс Лицея можно найти примеры заданий прошлых лет — это поможет подготовиться. Итоги отбора будут подведены не ранее 3 октября.

Образовательный проект "Яндекс Лицей" поддерживается в регионе департаментом информатизации Тюменской области.