Тюменке, у которой от ВИЧ-инфекции умерла дочь, вынесли приговор

Сегодня Калининский районный суд Тюмени вынес приговор по уголовному делу в отношении местной жительницы, по вине которой от ВИЧ-инфекции умерла не получавшая лечения малолетняя дочь. За причинение смерти по неосторожности матери, которая сейчас ждет еще одного ребенка, суд назначил шесть месяцев ограничения свободы.

Знавшая о своем диагнозе ВИЧ-инфицированная тюменка родила девочку в июне 2014 года. От ВИЧ женщина не лечилась, так как была убеждена, что ВИЧ не существует. Как сообщает СК по Тюменской области, она неоднократно писала отказы от обследования и наблюдения ребенка у врачей. Вопреки рекомендациям медиков она осуществляла грудное вскармливание. В апреле 2017 года девочка умерла от ВИЧ-инфекции 4В стадии.

Согласно заключению экспертизы, своевременное обследование и лечение ВИЧ-инфекции у ребенка с момента рождения позволило бы добиться ремиссии заболевания и значительно увеличить продолжительность жизни.

"При первом рассмотрении дела в июле 2017 года Калининский районный суд Тюмени незаконно прекратил дело в связи с примирением потерпевшего — отца умершей малышки с подсудимой — своей супругой", — сообщается на сайте прокуратуры Тюменской области.

В сентябре 2017 года по апелляционному представлению прокуратуры Центрального округа Тюмени областной суд отменил постановление о прекращении и направил дело на новое рассмотрение в Калининский районный суд.

"Подсудимая признала свою вину, раскаялась в содеянном, пересмотрела свои взгляды и начала принимать лекарственные препараты, назначенные ей в Центре профилактики и борьбы со СПИД. В настоящее время она беременна, следует рекомендациям врачей", — отмечают в областной прокуратуре.

Полгода ограничения свободы суд назначил с учетом этого обстоятельства и с учетом того, что на иждивении у тюменки есть другая малолетняя дочь.