Жителю Ялуторовска придется выплатить 2 млн рублей и пожить в колонии за заражение партнерши ВИЧ

Мужчина с 2017 года знал о своем статусе по ВИЧ и об обязанности соблюдать меры предосторожности с целью исключения распространения инфекции, но игнорировал их при встречах с партнершей с сентября по декабрь 2023 года, в результате чего заразил ее ВИЧ-инфекцией, чем стало известно в январе 2024 года.

При рассмотрении уголовного дела по ч.2 ст.122 УК РФ в Ялуторовском районном суде подсудимый вину признал частично: не отрицал, что дважды вступал в половой акт с дамой без презерватива, но при этом предположил, что она могла заразиться от одного из своих многочисленных партнеров. Потерпевшая сообщила, что на ее вопросы о наличии заболеваний, передающихся половым путем, партнер отвечал отрицательно. Заразиться могла только от него, так как других половых партнеров у нее не было.

"Суд, учитывая все обстоятельства дела, назначил Д. наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, с отбыванием в колонии-поселении. Исковые требования потерпевшей Н. о взыскании компенсации морального вреда удовлетворены частично, с подсудимого взыскано 2 000 000 рублей", - сообщает объединенная пресс-служба судов Тюменской области.