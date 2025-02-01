Тюменцам рекомендуют проверяться на ВИЧ

На сегодняшний день половой путь находится на первом месте по передачи ВИЧ-инфекции в Тюменской области.

"Люди, употребляющие наркотики, имеют повышенный риск заражения ВИЧ. Это касается любого психоактивного вещества, изменяющего сознание человека. В ситуации измененного сознания человек зачастую не беспокоится о своей защите от ВИЧ, других инфекций, передающихся половим путем. Это касается как использования нестерильного инструментария для введения наркотических препаратов, так и игнорирования барьерных методов профилактики ВИЧ при сексуальных контактах. Последнее особенно актуально при приеме синтетических наркотических препаратов, растормаживающих сексуальное влечение человека, толкающее его на частую смену половых партнеров.", - рассказала Олеся Лыкасова, главный внештатный специалист Департамента здравоохранения Тюменской области по вопросам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции.

Любой житель Тюменской области, вне зависимости, принадлежит ли он к группе людей, употребляющие наркотические средства или нет, должен 1 раз в год (в том числе в рамках диспансеризации) сдать тест на ВИЧ хотя бы для того, чтобы удостовериться, что он здоров. А если все-таки ВИЧ-инфекция будет выявлена-то немедленно приступить к лечению с целью сохранения иммунной системы, сохранению здоровья, - сообщает КП-Тюмень.