Тюменцы могут принять участие в акции "Моя жизнь - моя ответственность!"

21 мая, во Всемирный День памяти людей, умерших от СПИДа, Тюменский Центр профилактики и борьбы со СПИД призывает тюменцев принять участие в акциях.

В этот день в Тюмени на Цветном бульваре с 14 до 18 часов Центр СПИД совместно с Региональным центром общественного здоровья и медицинской профилактики, движением "Волонтеры-медики" проводит информационную акцию "Моя жизнь - моя ответственность!".

Желающие могут пройти экспресс-тестирование на ВИЧ, обследование состояния миокарда на кардиовизоре, измерить уровень артериального давления, сдать анализ состава массы тела. Любой человек, столкнувшийся со смертью близкого от СПИД, может в память об этом поучаствовать в создании стеганного полотна.

В 2022 году 68,7% всех новых случаев ВИЧ-инфекции - это тюменцы от 30 до 50 лет. Чтобы снизить уровень заболеваемости, на предприятиях региона специалисты Центра проводят акции с индивидуальным консультированием, анонимным экспресс-тестированием, рассказала Елена Лосева, пресс-служба Центра профилактики и борьбы с СПИД.