В ТИУ ищут решения для улучшения архитектурного образа Тюмени

В Тюменском индустриальном университете реализуется стратегический проект "Архитектурный образ региона". Его цель — формирование инновационного, комфортного, инвестиционно привлекательного архитектурного образа Тюменской области и повышение у нас роли архитектуры.

"Мы надеемся быть полезными и региону в целом, и городу в частности. В первую очередь наши старания направлены на людей, которые живут в Тюмени. Я считаю, что мы как университет можем взглянуть на проблемы городской среды с исследовательской точки зрения, более широко, чем проектная организация, работающая по конкретным заказам", — считает руководитель проекта, директор Института архитектуры и дизайна ТИУ Светлана Капелева.

Проект делится на несколько направлений. Одно из них — создание концепции светоцветовой организации городской среды, что подразумевает системное решение проектных задач городского освещения и архитектурной колористики при эффективном использовании энергосберегающих технологий.

"Мы начали с исследования отдельных территорий города и определения основных принципов светоцветовой организации городской среды при дневном и ночном освещении. Для этого были выбраны гостевые улицы, именно с них приезжие начинают знакомство с городом. Дороги, ведущие из аэропорта, с железнодорожного вокзала, автовокзала — все они пересекаются в центре города, накладываются на его исторический каркас", — рассказывает Светлана Капелева.

Второе направление — это формирование концепции создания комфортной архитектурной среды и реновации неэффективно используемых городских территорий: бывших производственных объектов, заводов и других зданий.

Третья задача проекта — развитие экспериментальной площадки параметрической лаборатории, входящей в состав АРХИД, для проведения научных исследований в архитектурной среде и внедрения инновационных методов проектирования. Один из реализованных проектов — арт-объект "Волна снов" в сквере Комсомольском.

Еще одно направление — разработка архитектурного, историко-культурного и природного туристского каркаса региона.

"Памятники архитектуры серьезного уровня имеются и в Тюмени, и в Ялуторовске, и в Ишиме, не говоря уже о всемирно известном Тобольске. Мы исследуем историко-архитектурное наследие Тюменской области, анализируем действующие программы развития туризма и разрабатываем туристскую карту области", — рассказывает Светлана Капелева.

К проекту уже подключились администрация города и специалисты из других университетов. Тюменцев консультируют ведущие эксперты МАРХИ и НИУ ВШЭ. Внутри ТИУ идет обмен идеями в рамках проекта Smart Сity, сотрудничество с центром "Энергоэффективная светотехника" и другими подразделениями.

Как рассказали в пресс-службе вуза, одним из первых проектов в рамках "Архитектурного образа региона" станет создание IT-парка возле корпуса ТИУ на улице Луначарского.