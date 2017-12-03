Олег Данилов: У Тюмени несколько преимуществ, чтобы стать лучшей в области Smart City

Круглый стол "Умный город — это только начало" состоялся перед стартом всероссийского конкурса разработчиков "Smart City&IoT Хакатон", прошедшего в ТИУ с 1 по 3 декабря. Представители университетского сообщества, власти и бизнеса собрались, чтобы обсудить проект, к реализации которого год назад приступили в Тюменском индустриальном университете и одним из ключевых мероприятий которого стал 48-часовой марафон. Речь идет о проекте "Smart City ТИУ", который касается рационального управления ресурсами Тюмени при помощи цифровых технологий. Разработкой умных дорог, парков и систем контроля ЖКХ сейчас заняты 16 кафедр опорного вуза.

Идея возникла из проекта развития университета на ближайшие пять лет. "Сначала мы придумали, как сделать так, чтобы у нас был умный вуз, — рассказала и.о. ректора ТИУ Вероника Ефремова. — Но вскоре поняли, что если вырывать университет из экосистемы города, у нас ничего не получится. Поэтому решили вывести проект на уровень Тюмени. Мы готовы делиться с вами имеющимися наработками, но прежде хотели узнать, насколько такой проект интересен городу, правда ли это нужно, какое понимание цифровой экономики и умного города у представителей нашей власти и бизнеса".

В числе первых об идее высказался председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев: "Smart City — это не ноу-хау, эти технологии давно идут по миру, и мы здесь явно не законодатели моды. При этом в Тюмени есть много систем, которые уже развиваются в ключе IT. Надо ли нам идти собственным путем? Учитывая, что часть бизнес-среды пытается просто закрывать текущие расходы, не говоря уже об инновациях, встает вопрос: сможем ли мы развивать технологии только за счет спроса государства?".

Руководитель проекта Smart City, заведующий кафедрой автомобильного транспорта ТИУ Олег Данилов считает, что у Тюмени есть несколько преимуществ, которые дадут выйти вперед в развитии smart-технологий для повышения качества жизни в городе.

"Мы, конечно, проанализировали все бенчмарки, которые уже есть в мире, и у нас есть несколько аргументов в пользу Тюмени. Во-первых, революция только началась, точка отсчета — это экономический форум в Давосе 2016 года, когда все было официально объявлено. Хотя цифровые технологии развиваются уже давно, но это одна из сфер, в которой мы еще не опоздали на 20–30 лет, как в автомобилестроении и других отраслях. Во-вторых, такие бенчмарки, как Барселона, Стокгольм, Пхеньян — это мегаполисы. Там это реализовывать сложно и дорого, а Тюмень меньше и мобильнее. В-третьих, мы уже комфортный город. Здесь есть креативные лидеры, у нас очень хорошая инфраструктура в плане информационно-коммуникационной системой. Я за оптимизм в этом деле", — отметил Данилов.

В скором времени "Ростелеком" приступит к реализации масштабного проекта — 50 российских городов станут пилотными площадками по направлениям Smart City: где-то займутся умными дорогами, где-то ЖКХ, где-то здравоохранением.

"Войдет ли Тюмень в топ-50 умных городов? Я думаю, что да. Мы над этим работаем, но нам нужна в этом помощь университета, — отметил Павел Ценер, заместитель директора по работе с корпоративным и государственным сегментами филиала ПАО "Ростелеком" в Тюменской и Курганской областях. — Сейчас охват сетями "Ростелекома" в Тюмени такой, что на их базе мы можем сделать любую цифровую технологию. Мы уже пять лет занимаемся тем, что не только развиваем услуги и каналы связи, но и стараемся на них посадить сервисы, которые раньше назывались безопасными, а теперь умными. Отличие в том, что тогда это была необходимость, а теперь есть желание".

По мнению представителя департамента инвестиционной политики Тюменской области Антона Машукова, мы уже не должны спрашивать, Smart City — это хорошо или плохо, так как это просто то, что необходимо, и от чего зависит экономическое и интеллектуальное благополучие Тюмени.

"Исследования автора теории креативного класса Ричарда Флорида говорят о том, что наличие этого класса — ключевой экономический драйвер, от этого зависит, каким образом организована жизнь в городе. Если там удобно, комфортно, безопасно, то люди творческого склада и с интеллектуальным потенциалом здесь остаются или тянутся сюда. Нам нужно осознавать роль университетов как центров интеллектуальной молодежи. Очевидно, что Smart City — это госзаказ. Понимая это, мы должны не только привлекать компании, у которых серьезные компетенции в этой отрасли, но привлекать и молодежь. Направлять финансовый ресурс не только на решение городских задач, но вкладывать его в ребят", — отметил Машуков.

Руководитель студенческой инновационной платформы Альберт Брандт рассказал, что для студентов ТИУ Smart City гораздо ближе и понятнее как область для стартапов, чем нефтегазовое дело или архитектура: "Здесь можно много в чем себя проявить. Это и IT-сфера, и постоянная автоматизация всего и вся. Наши ребята к этому готовы, в следующем году Smart City станет одним из направлений, с которым мы будем работать. Но нам не хватает понимания, что именно нужно городу и на какие вызовы реагировать. Если мы поймем проблемы города, то сможем предложить решения. Но нам нужна инфраструктура. Скажем, в Сингапуре власть была к этому открыта и предоставила не только денежные средства, но и площадки для реализации. В 2010 году у них был один технологический хаб, к 2016 году — четыре. Туда приходят инвесторы, представители власти и коллаборируют".

Помимо понимания проблем города, причастным к его развитию не хватает полного представления о том, какими технологиями и в каких целях пользуются местные ведомства и компании.

"Разговор о бенчмарках заходит тогда, когда у нас нет должной информации о том, что мы сами имеем. Думаю, что некоторые люди не знают, что занимаются цифровой экономикой. Нам сейчас нужно обобщить имеющийся опыт. Главная задача — это обмен знаниями, нужно провести всеохватное интервью, чтобы проанализировать уже внедренные проекты", — считает председатель совета директоров холдинга "Сибинтел" Владимир Шевчик. Эту мысль поддержал вице-президент тюменского отделения "Опоры России" Эдуард Омаров: "Локально каждый из нас на своем предприятии работает на автоматизации. Что-то делает город, региональные и федеральные органы. Сейчас время сшить это полотно, сделать единую систему в городе. И ТИУ замахивается на это".

Из присутствовавших на круглом столе инициативу Тюменского индустриального университета поддержали представители законодательной власти и городской администрации.

"Вопрос по информатизации нашего общества о предоставлении услуг один из основных, потому что для каждого из нас время это невосполнимый ресурс. Проект умного города даст возможность экономить время, чтобы развиваться в других направлениях. Впереди должны быть вузы, они протаптывают дорогу, по которой будет идти исполнительная и законодательная власть", — отметила депутат Тюменской областной думы Инна Лосева.

Заместитель главы администрации Тюмени Максим Афанасьев рассказал о совместном с ТИУ проекте — создании "умного" парка "Ямская слобода" в исторической части города, о готовящемся мобильном приложении для Затюменского парка и дальнейших планах по цифровизации транспортной инфраструктуры города. "Сегодня для развития в нашем городе всех задуманных вещей имеются и ресурсы, и воля первых руководителей, — считает он. — Если все это объединить на площадке ТИУ, то успех придет быстрее. Мы с уверенностью полагаемся на вас".

"Для нас сейчас не совсем обычная ситуация. Вузы привыкли жить в своем академизме, но изменилась жизнь вокруг университетов. Теперь идеи должны отражаться не только в монографиях, но в виде вещей и технологий. И замах даже не в том, что мы говорим, как сегодня улучшить город, мы попробуем просчитать, что ему будет нужно послезавтра", — подытожила Вероника Ефремова.

Влада Нерадовская