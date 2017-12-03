В Тюмени продолжат оцифровывать транспортную инфраструктуру

Как будут применяться цифровые технологии в сегменте транспортной инфраструктуры Тюмени в ближайшие годы рассказал Максим Афанасьев на круглом столе в преддверии всероссийского марафона разработчиков "Smart City & IoT Хакатон", который проходит в ТИУ с 1 по 3 декабря.

По словам заместителя главы администрации Тюмени, сейчас одним из ключевых проектов является разработка комплексной программы транспортной инфраструктуры города. Для нее впервые использовали данные сотовых операторов, чтобы определить поведение горожан при перемещении по Тюмени. "Опросы — это вчерашний день, мы будем реализовывать проект с использованием данных сотовой связи. Мы получаем сведения о том, куда и зачем едут тюменцы, чтобы определить их потребности и в дальнейшем не ошибаться", — отметил он.

Еще одна задача в области цифровизации — интегрировать всю информацию, с которой сталкиваются горожане, пользуясь транспортной инфраструктурой. На одном информационном ресурсе будет собрано всё, что касается оплаты проезда в общественном транспорте, платных парковок, оплаты велопрокатов. Работа над платформой ведется совместно с Тюменским индустриальным университетом, где сейчас реализуется проект Smart City.