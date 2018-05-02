Международную конференцию в Тюмени посвятят вопросам миротворчества

IX Международная научно-практическая конференция "Межкультурные коммуникации и миротворчество" состоится в Тюмени 25-26 мая. Мероприятия будет посвящено 70-летю присутствия ООН в России и соберет более 100 участников, среди которых видные ученые и аспиранты.

Организаторами конференции выступают департамент культуры Тюменской области, Урало-Сибирская Федерация ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО, а также Фонд развития "Содружество" и областная Общественная палата.

Как отметила уполномоченный представитель Урало-Сибирской Федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО Елена Сулейманова, уникальность конференции в том, что она объединит в первую очередь участников-практиков, которым удалось успешно реализовать культурные и туристические проекты по всей планете.

В первый день запланирована насыщенная культурная программа с выставками, мастер-классами, экскурсиями по исторической части города. Деловая часть включает круглый стол "Сохранение культурного наследия: правовой аспект".

"Речь пойдет о защите интеллектуальной собственности мастеров, ремесленников – они лишены законодательной поддержки. Надеюсь, что резолюция, принятая по итогам встречи, попадет в соответствующие комитеты, департаменты, министерства", – отметила Елена Сулейманова.

26 мая состоится пленарное заседание и работа секций при участии гостей из Всемирной федерации ассоциаций, центров и клубов ЮНЕСКО. К разговорам о культурном миротворчестве присоединятся иностранные студенты ТВВИКУ. Каждый участник конференции получит в подарок юбилейное издание "ЮНЕСКО в мире, в России, в Тюменской области", пишет "Тюменская область сегодня".