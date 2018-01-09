Тюменские переводчики обозначили планы развития на 2018 год

Тюменские переводчики, представители Центра международного образования ТюмГУ, преподаватели иностранных языков, работники международной студенческой организации AIESEC встретились на открытой коммуникативной сессии, чтобы определить вектор развития своего направления на 2018 год.

Встреча проходила в формате диалога. Участники провели SWOT-анализ – метод стратегического планирования внутренней и внешней среды. Как отметила директор по развитию мультицентра "Моя территория" и координатор исследования Ольга Петрушина, развитие международных проектов является одним из главных элементов по формированию и развитию креативных индустрий в Тюмени.

"Если ты не владеешь языком, который позволяет тебе совершать глобальную коммуникацию, то и физически не можешь включиться в этот процесс. Это, по сути, является интеграцией тюменской молодежи в окружающий мир. Поэтому мы собрали тех, кто как-то связан с темой международных коммуникаций и работает в этой среде, для того, чтобы наладили коммуникацию и нашли точки соприкосновения для развития новых проектов", - прокомментировала Ольга Петрушина.

В результате командной работы участники встречи выявили интерес в развитии международных связей, увеличение численности иностранных студентов, потребность в международных стажировках. Среди обозначенных внешних угроз - нестабильность мировой политической ситуации и отсутствие единой концепции в организации международных мероприятий, пишут "Аргументы и Факты в Тюмени".

