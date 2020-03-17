В 2021 году выпустят единую карту жителя Тюменской области

Первый тираж единой карты жителя Тюменской области запланирован на конец 2021 года. Карта станет платежно-сервисным инструментом, объединяющим возможности банковской карты, функционал скидочной и бонусной карты, а также выступит носителем электронной подписи и электронного проездного.
Единую карту сможет получить любой житель Тюменской области на добровольной и бесплатной основе, сообщает Региональный информационно-образовательный центр. Объединяя в себе сразу несколько функций, единая карта позволит получить простой доступ к государственным, муниципальным и коммерческим услугам. Карта будет работать на базе национальных платежных инструментов.
Сейчас в рамках проекта разрабатываются соответствующие нормативно-правовые акты и определяются требования к программному обеспечению, разработкой которого занимается департамент информатизации Тюменской области и Центр информационных технологий Тюменской области.
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