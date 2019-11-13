На тюменских улицах могут появиться умные опоры освещения

"Умную" опору городского освещения на XII Тюменском цифровом форуме и выставке "Инфотех-2019" презентовал Ростелеком губернатору Александру Моору.

"Умная опора" — это комплекс устройств на опоре уличного освещения: система "умного освещения" при необходимости может регулировать яркость LED-светильников, установленных на опоре, в зависимости от времени года и погодных условий. В опору вмонтированы камеры видеонаблюдения, панель экстренной связи "гражданин – полиция", светильники, метеостанция и точка Wi-Fi.

"Умные города" начинаются с понятных и нужных вещей: качественного видеонаблюдения, энергоэффективного освещения, автоматизированного контроля за работой дорожных служб и коммунальной техники. Такие смарт-опоры хорошо впишутся в городской интерьер и будут полезны и власти, и горожанам", — рассказал директор филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком" Владимир Барвинский.