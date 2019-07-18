Ростех поможет Тюменской области в развитии цифровой и энергетической инфраструктуры

Генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов и губернатор Тюменской области Александр Моор 17 июля подписали соглашение о о реализации совместных проектов в сфере цифровизации региональной инфраструктуры, внедрения энергосберегающих технологий и создания высокотехнологичной промышленной продукции.

"Ростех готов оказать региону всестороннюю поддержку своими разработками, комплексными решениями, экспертизой. Данное соглашение позволит нам активно взаимодействовать в проектах цифровизации региона, повышать комфортность и безопасность городской среды, а также решать задачи в рамках приоритетных национальных проектов", - отметил Сергей Чемезов.

Подписанное соглашение также предусматривает сотрудничество в области внедрения высокотехнологичных методов производства, промышленной робототехники, аддитивных технологий, композитных материалов и т. д. в различных отраслях экономики.

Для Тюмени сотрудничество с Ростехом дает новые возможности для создания и продвижения цифровых технологий, их применения в разных сферах. В частности, в рамках решения задач безопасности городов и инфраструктуры соглашение предусматривает внедрение интеллектуальной видеоаналитики на основе распознавания лиц, отмечается на сайте правительства.

Ростех объединяет более 700 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – транспортное машиностроение, электроника, медицинские технологии, химия и инновационные материалы. Холдинги Ростеха формируют три кластера: радиоэлектроника, вооружение и авиация. В портфель корпорации входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, Концерн "Калашников", "Вертолеты России", Уралвагонзавод и др. Ростех активно участвует в реализации всех 12 национальных проектов. Компания является ключевым поставщиком технологий "Умного города", занимается цифровизацией государственного управления, промышленности, социальных отраслей, разрабатывает планы развития технологий беспроводной связи 5G, промышленного интернета вещей, больших данных и блокчейн-систем. Ростех выступает партнером ведущих мировых производителей, таких как Boeing, Airbus, Daimler, Pirelli, Renault и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.