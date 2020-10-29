Зачем тюменцам умные остановки?

На улицах Тюмени в скором времени могут появиться умные остановочные павильоны, оснащенные Wi-Fi, модулем для зарядки гаджетов, видеокамерами, тач-панелью, электронными табло и экраном. Свою разработку Ростелеком презентовал на 28 октября на выставке "Инфотех-2020", проходящей в рамках ежегодного цифрового форума.

Вице-президент "Ростелеком" - директор Макрорегионального филиала "Урал" Сергей Гусев отметил, что корпорация реализует множество проектов, представленные на выставке в Тюмени — то, что важно, нужно конкретно жителям Тюмени, Сибири и Урала.

Представленную на выставке интеллектуальную остановку можно назвать сосредоточением новых технологий, комфорта и безопасности на улицах города. Электронное табло показывает время прибытия транспорта, сенсорная панель открывает доступ к информационным сервисам: городским новостям, прогнозу погоды, информации от МЧС. На интерактивной карте можно было найти достопримечательности, афишу городских мероприятий, сервис "Яндекс.Карты" с мониторингом транспорта. Павильон оборудован кнопкой вызова экстренных служб. Камеры видеонаблюдения, вмонтированные в конструкцию остановки, круглосуточно наблюдают за обстановкой и способствуют снижению преступности. Все элементы остановки изготовлены из антивандальных материалов.

Модульность конструкции позволяет легко изменить конфигурацию под нужные задачи и оборудовать дополнительными датчиками экомониторинга, детекторами состояния дорожного полотна, устройства звукового оповещения и геометки для слабовидящих. Камеры легко интегрируются в систему городского видеонаблюдения и могут автоматически вести аналитику, например, для работы с пассажиропотоком. "Мы готовы устанавливать умные остановки не только в областном центре, но и в других городах Тюменской области, подстраивая параметры продукта под каждый муниципалитет и его задачи", - пояснил Сергей Гусев.

Заместитель губернатора Владимир Сысоев подчеркнул, что Ростелеком долгие годы является IT-партнером Тюменской области и каждый раз радуют новыми проектами, основанными внедрении цифровых технологий в нашу повседневную жизнь. Сысоев напомнил, что в 2019 году на вставочном стенде много внимания было уделено программе "Безопасный город", была представлена система по распознаванию лиц и государственных регистрационных знаков автомобилей с использованием отечественного программного продукта. Эти решения сегодня уже активно используются на практике. Представленная на нынешней выставке остановка также направлена на создание безопасной и комфортной среды для жителей региона, помимо этого она выполняет важную информационную и коммуникативную функции. Установить умные остановочные комплексы в массовых местах ожидания общественного транспорта можно было бы не за счет бюджетных средств, а в рамках государственно-частного партнерства на деньги инвесторов, считает Владимир Сысоев.

Сергей Гусев отметил, что правительство Тюменской области, глава Тюмени активно проявляют интерес к проектам Ростелекома, реализуемых в других субъектах РФ, и выбирают для своих территорий наиболее успешные, перспективные с точки зрения взаимодействия с людьми. "Тюмень внедряет решения, которые уже опробованы в России. При этом примерно половину проектов Тюмень генерирует сама, беря в основу решения, которые направятся людям, с акцентами на интерактивное общение с жителями. Это дорогого стоит и выделяет тюменский форум и решения, которые здесь принимаются, от все остальных форумов по Уралу", - поделился мнением Сергей Гусев.

Татьяна Тихонова