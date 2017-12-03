Для Затюменского парка разработают мобильное приложение

В Тюмени планируют оцифровывать информацию о востребованных у горожан скверах и парках. Одной из пилотных площадок для этого станет находящийся сейчас на реконструкции парк "Затюменский".

"Затюменский парк многофункциональный, его откроют ко Дню города – 2018. Чтобы тюменцам там было комфортно, мы планируем создать мобильное приложение, благодаря которому можно было бы пользоваться парком", — говорит Максим Афанасьев, заместитель главы администрации Тюмени.

На подходе еще один проект — создание smart-парка и интеллектуального остановочного комплекса, к которому уже приступили в Тюменском индустриальном университете. Парк под названием "Ямская слобода" расположится на пересечении улицы Луначарского и улицы Нагорной. По замечанию разработчиков, он будет отличаться оригинальными архитектурными решениями и наполнен IT-технологиями.