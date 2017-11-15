Умный парк с отапливаемой остановкой появятся в Тюмени

Изображение: пресс-служба ТИУ

К реализации уникального проекта вскоре приступят в Тюменском индустриальном университете. Там планируют обустроить smart-парк и интеллектуальный остановочный комплекс в исторической части Тюмени.

Умный парк с рабочим названием "Ямская слобода" расположится в самом начале улицы Луначарского между Крестовоздвиженской церковью, студенческим городком и строительным институтом ТИУ. Как отмечают в пресс-службе вуза, парк будет иметь оригинальное архитектурное решение и наполнен IT-технологиями. В целом здесь будет создана комфортная и безопасная городская среда для студентов, жителей и гостей Тюмени.

По словам проректора по научной деятельности ТИУ Якова Пронозина, в рамках данного проекта также будет создан интеллектуальный остановочный комплекс. "Во-первых, он будет отапливаться, во-вторых, будет насыщен цифровыми технологиями, которые будут выполнять самые разные функции: обеспечивать комфорт и безопасность граждан, информировать о работе транспортной системы города в режиме онлайн", — пояснил он.

Проректор ТИУ отметил, что smart-парк стал результатом объединения научного, творческого и производственного потенциала трех стратегических проектов, реализуемых в опорном вузе в рамках программы развития. Участники проекта "Smart City" осуществляют общую координацию создания парка и отвечают за технологические решения, участники проекта "Архитектурный образ региона" — за архитектурно-дизайнерские решения и проектирование, "Технополис" — за технические решения и производство.