Три парка в Тюмени благоустроят в ближайшие годы

Обустроенных зеленых территорий, подобных Затюменскому экопарку и Гилевской роще, в Тюмени станет больше: в следующем году закончится благоустройство 38 га парка в районе Комарово, в Заречном парке провести работы предстоит на 6 га, в перспективе ближайших двух-трех лет — благоустройство парка Гагарина, в радиоэфире "Вести FM" на ГТРК "Регион-Тюмень" об этом рассказал рассказал глава города Максим Афанасьев.

Благоустройство парка в Комарово проводится в три этапа и завершится к концу 2025 года, в этом строительном сезоне рабочие создадут рекреационные зоны для тихого и активного отдыха.

В Заречном парке Тюмени (исходя из бюджетных возможностей, работы там планируют завершить в следующем году) сделают акцент на зеленые насаждения, их будет не менее 80%. Территория занимает площадь 6 га на берегу Туры вдоль улицы Щербакова. Глава города поделился, что проект за зиму будет скорректирован.

Благоустройство парка Гагарина обсуждалось на прошлой неделе с губернатором Тюменской области Александром Моором при совместном рабочем объезде - в зеленой зоне создадут уникальный по концепции экологический парк, насаждения не тронут, а для укладки покрытий будут использовать только экологические материалы.