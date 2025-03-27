Лыжню в Гагаринском парке, у которого строят кампус, сохранят

Лыжная трасса в парке Гагаринском, которую сейчас пересекает технологический проезд к возводимой дамбе, сохранится, в следующем зимнем сезоне будет оказана помощь в обустройстве соединения лыжной трассы с данным проездом, сообщил глава города Максим Афанасьев.

Сообщение о том, в связи со строительством кампуса якобы "уничтожается лыжная трасса (спуск-подьем) в парке Гагаринском (п. Мыс Тюмень)", обпуликовано на этой неделе в одном из местных телеграм-каналов. Ознакомившись с информацией, Афанасьев "понял содержащуюся в них обеспокоенность относительно сохранности лыжни". По словам мэра, основная претензия заключается в том, что технологический проезд к возводимой дамбе пересекает лыжную трассу.

"Прошла встреча исполняющего обязанности руководителя управы Ленинского округа И.М. Махарашвили с заявителем, заказчиком строительства и директором спортивной школы №2 г. Тюмени П.В. Вавиловым. Специалисты пояснили, что помимо технологического проезда к дамбе никаких иных строительных работ на этой территории не запланировано, а также подтвердили, что дороги от улицы Мельникайте до пляжа не будет. В следующем зимнем сезоне будет оказана помощь в обустройстве соединения лыжной трассы с данным проездом. Этот вопрос находится под нашим контролем", - подчеркнул Афанасьев.