В Тюмени продолжат благоустраивать Гилевскую рощу

16:42 19 апреля 2017
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В Тюмени о дальнейших планах благоустройства и проделанной работе на территории лесопарка "Гилевская роща" рассказали на прошедшем отраслевом совещании департамента городского хозяйства.

В этом году в лесопарке намерены поработать над участками у ручья Ключи, чтобы избежать подтоплений. К нему и озеру Кривому оборудуют пешеходный спуск. Также здесь обустроят турниковый комплекс с травмобезопасным покрытием, велопарковки и раздевалки, а вдоль улицы Вербной появится парковка с освещением.

Напомним, благоустройство Гилевской рощи началось в ноябре 2015 года. За год там навели порядок в русле ручья Ключи, обустроили пешеходные мостики и дорожки, велодорожки, площадки для выгула животных,  восемь спортивных площадок, детские площадки и  восемнадцать беседок с мангалами, а также две автопарковки. Появились в роще и скульптуры лесных животных и птиц, обитающих в Тюменской области и беседки для молодоженов.

Теги: благоустройство , лес
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