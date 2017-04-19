В Тюмени продолжат благоустраивать Гилевскую рощу

В Тюмени о дальнейших планах благоустройства и проделанной работе на территории лесопарка "Гилевская роща" рассказали на прошедшем отраслевом совещании департамента городского хозяйства.

В этом году в лесопарке намерены поработать над участками у ручья Ключи, чтобы избежать подтоплений. К нему и озеру Кривому оборудуют пешеходный спуск. Также здесь обустроят турниковый комплекс с травмобезопасным покрытием, велопарковки и раздевалки, а вдоль улицы Вербной появится парковка с освещением.

Напомним, благоустройство Гилевской рощи началось в ноябре 2015 года. За год там навели порядок в русле ручья Ключи, обустроили пешеходные мостики и дорожки, велодорожки, площадки для выгула животных, восемь спортивных площадок, детские площадки и восемнадцать беседок с мангалами, а также две автопарковки. Появились в роще и скульптуры лесных животных и птиц, обитающих в Тюменской области и беседки для молодоженов.