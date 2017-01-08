В Гилевской роще созданы условия для занятий спортом

Лесопарк "Гилевская роща" стал местом притяжения для тюменцев, ведущих активный образ жизни. В минувшем году здесь завершился первый этап благоустройства, теперь это место приспособлено для занятий спортом.

Как рассказали в пресс-службе администрации Тюмени, в парке обустроены вело- и пешеходные дорожки, созданы теннисный корт, волейбольная площадка, футбольное поле, хоккейный корт, а также детские площадки на которых установлены малые архитектурные формы.

Территория лесопарка оборудована системой освещения, видеонаблюдения, удобными парковками для хранения автотранспорта, стационарными туалетами. На территории лесопарка расположена муниципальная детская спортивная школа. Все это позволяет использовать лесопарк круглогодично для отдыха и занятием спорта горожан всех возрастных категорий, включая людей с ограниченными возможностями.

Выполнение работ по благоустройству территории лесопарка "Гилевская роща", как и разработка самого проекта благоустройства, проходили с участием и под контролем жителей города и общественности.