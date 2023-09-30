Местные жители обустроили парк в малой деревне Оськина Голышмановского округа

- Решили создать парк, когда в прошлом году открывали памятник участникам Великой Отечественной войны на центральной улице деревни. Через дорогу - пустырь. Появилась идея преобразить это неприглядное место в зону отдыха. Собрали инициативную группу и разработали социальный проект "Красота вокруг нас". Защитили его на окружном конкурсе гражданских инициатив и получили 40 тысяч рублей на реализацию. Часть затрат селяне взяли на себя, - рассказала руководитель проекта Светлана Сидоренко.

Деревенские активисты расчистили под парк территорию от мусора, выкорчевали старые деревья и кустарники. Отсыпали дорожки, установили ограждение по периметру, разбили газоны и клумбы. Высадили саженцы сосны, березы, рябины. Предусмотрели детскую игровую зону, установили качели и песочницу, вдоль дорожек установили скамьи и арт-объекты, сообщает Мегатюмень.