Жители села Горьковка дарят новую жизнь полувекововой роще

История парка началась 50 лет назад, в 1974 году. Руководство совхоза "Рощинский" решило создать зону отдыха, засадить деревьями, сделать беговую дорожку и футбольное поле. Разработали план парка, закупили саженцы рябины и березы у лесничества, а другие растения - из питомника "Луговое". Комсомольцам было поручено посадить центральную аллею из берез. Свидетельница тех событий, жительница Горьковки Людмила Васильева вспоминает: "Сажали деревья всем селом. На тракторе с бочкой подвозили воду, и мы ведрами поливали каждое дерево". Парк стал местом проведения всех сельских мероприятий, соревнований и праздников.

Со временем это место пришло в запустение. Возродить главную достопримечательность Горьковки взялась молодежь, которая отнеслась к этому начинанию не только как к экологической акции, а как к моральному долгу, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

В июне 2024 года сотрудники местной администрации и все неравнодушные жители вышли на уборку парка. В августе этого года прошел уже третий субботник. Скосили сорную растительность, собрали мусор, спилили лишнюю поросль и ветхие деревья. К субботнику подключились семьи, подростки и ветераны, волонтеры.

Как рассказала глава Горьковского муниципального образования Наталья Шведова, территория парка не маленькая – 53 тысячи квадратных метров – поэтому работы предстоит еще много. К 100-летию села, в 2028 году, восстановительные работы планируют завершить и парк станет местом притяжения для жителей и гостей Горьковки.