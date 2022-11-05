Парк, посвященный земляку, открыли в селе Мичурино

В тюменском селе Мичурино официально открыли парк имени Алексея Памфилова.

Купец и меценат – Алексей Федорович Памфилов оставил глубокий след в истории сел и деревень ныне Червишевского муниципального образования. В конце 19 века в д. Черная Речка он создал образцовое хозяйство с паровой маслобойней и сыроварней, в соседнем селе Малая Балда (ныне Мичурино) построил начальное училище, народную библиотеку и деревянную Всехсвятскую церковь.

Память о выдающемся человеке сплотила жителей Червишевского муниципалитета. Общими усилиями администрации, предпринимателей, краеведов и просто неравнодушных граждан в центре Мичурино всего за несколько месяцев появилось общественное пространство с детскими и спортивными площадками, дорожками для прогулок, будущим садом.

Заместитель главы района Ольга Зимина поблагодарила всех, кто принял участие в создании парка, кто по-настоящему любит свою малую родину и гордится ею. "Мы сильны своей памятью, своим умением сплотиться и сообща сделать хорошее большое дело, – подчеркнула замглавы района. – Уверена, этот парк станет еще одной интересной достопримечательностью нашего района, он будет наполняться доброй созидающей энергией и дарить эту энергию всем гостям".

По материалам пресс-службы главы Тюменского района.