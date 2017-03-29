У моста Влюбленных открылась стена хороших новостей

Вчера у моста Влюбленных открылся арт-объект "Тюмень — город счастливых людей". На нем проходящие мимо тюменцы написали, что хорошего происходит в их жизни. Как отмечают организаторы акции, за час белый баннер украсила сотня позитивных и трогательных сообщений.

Запись "Не проспал пары" появилась на стене хороших новостей первой. Студенты радовались тому, что занятия физкультурой на лыжах остались позади, а сессия закрыта вовремя. Кому-то удалось сохранить стипендию, кому-то — наконец-то выспаться и стать лучшей старостой. "Моей дочери завтра 18 лет", "Моя сестра выздоравливает", "У мужа выходной", "Сегодня мы встречались в честь памяти 368-й стрелковой дивизии". Автор одной из новостей признался, что лечение рака дало положительный результат и теперь он идет на поправку.

Жители города писали о том, что Тюмень становится лучше с каждым днем и признавались ей в любви, желали друг другу тепла, здоровья и улыбок. Гости из других городов тоже не прошли мимо: тюменцам передали приветы из Тобольска, Москвы, Казани, Екатеринбурга и Ноябрьска.

Стена хороших новостей открылась в Тюмени в преддверии образовательного проекта "Медиаполигон", который пройдет в городе с 3 по 8 апреля. Уже в одиннадцатый раз он объединит сотню молодых журналистов, фотографов и видеографов со всей России и стран ближнего зарубежья. 7 апреля ровно в 6.00 на сайте mediapolygon.ru начнется онлайн-трансляция новостных заметок, фотографий и видеосюжетов о повседневной жизни тюменцев. Она продлится ровно 24 часа, и в течение этих суток за жизнью Тюмени будет следить вся Россия.