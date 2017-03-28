Прием заявок на участие в "Медиаполигоне" продлен на неделю

До 31 марта продлен прием заявок на участие в международном образовательном семинаре по журналистике "Медиаполигон: Тюмень-24". Мероприятие пройдет в городе с 3 по 8 апреля.

Как отметили в пресс-службе проекта "Моя территория", в проекте зарегистрировались уже около 300 участников, почти половина из них — на направление "Текст".

Напомним, для участия в одиннадцатом "Медиаполигоне" журналистам, фотографам и видеографам со всей страны необходимо заполнить анкету на сайте проекта.

В этом году запланированы открытые лекции и мастер-классы, для посещения которых не обязательно заполнять анкету участника. Их проведут заместитель главного редактора журнала "Русский репортер", журналистка и писательница Марина Ахмедова, редактор журнала "Русский репортер" и литературный критик Константин Мильчин, главный редактор научно-популярного журнала "Кот Шрёдингера" Григорий Тарасевич, главный редактор "Русского репортера" Виталий Лейбин и руководитель отдела спецпроектов портала "Такие дела" Сергей Карпов. Зарегистрироваться на открытые лекции можно здесь.

Напомним, что итогом недельного образовательного интенсива станет 24-часовая онлайн-трансляция новостных заметок, фотографий и видеосюжетов из всевозможных точек Тюмени.