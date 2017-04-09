В Тюмени завершился образовательный проект "Медиаполигон"

Международный молодежный учебно-практический семинар по журналистике "Медиаполигон: Тюень-24" подошел к завершению. В течение нескольких дней три сотни журналистов, фотографов и видеографов участвовали в обучающих лекциях и мастер-классах, а завершился интенсив журналистским исследованием города формате 24-часовой онлайн-трансляции. За сутки репортеры, фото- и видеографы побывали на 300 точках, было опубликовано около 600 заметок.

Как отметил сегодня на торжественном закрытии мероприятия главный редактор издания "Русский репортер" Виталий Лейбин, тюменский "Медиаполигон" стал переломным в плане взросления самого проекта. "Мы близки к тому, чтобы в будущем стать профессиональной сетью репортеров. Важно доказать, что кроме людей, которые хвалят или ругают власть, есть те, кто рассказывает про жизнь и выступает от имени общества. Мы продолжим вносить новые краски жизни в городах, где проходят Медиаполигоны. При этом не только участники, но и организаторы будут повышать свой профессиональный уровень", - отметил Виталий Лейбин.

Он выразил благодарность тюменским властям за поддержку и организацию мероприятия и добавил: "Это огромный риск, когда множество репортеров одновременно работают в городе. Ведь невозможно все проконтролировать. Надеюсь, что вы продолжите общественно-информационные проекты в Тюмени".

Директор областного департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский подчеркнул важность проекта для Тюмени. "Я считаю его успешным, потому что мы решили и локальные задачи, и на глобальные замахнулись. Надеюсь, что этот проект будет не последним и получит свое продолжение", - добавил он.

Говоря об образовательной стороне "Медиаполигона", организаторы подчеркнули, что заинтересованность к нему проявили не только профессиональные журналисты. Их доля составила лишь 34%, оставшиеся 66% - "люди, ищущие себя". Особой популярностью пользовались открытые лекции, которые могли посетить все желающие. Таких оказалось более 900 человек.

Первой стала лекция заместителя главного редактора журнала "Русский репортер", журналистки и писательницы Марины Ахмедовой. Она рассказала о том, где заканчивается журналистика и начинается гражданский активизм. Адвокат Сергей Мирзоев провел лекцию-дискуссию, посвященную судебным искам в сторону СМИ. А Виталий Лейбин поделился секретом написания успешного материала для федеральных СМИ.

Помимо открытых лекций, которые также транслировались онлайн, проходили мастер-классы и семинары для участников всех трех направлений. Секретами мастерства поделились фотограф новостного агентства Associated Press Иван Секретарев и старший мультимедиа-продюсер портала "Такие дела" Сергей Карпов. Текстовики пообщались с редактором "Русского репортера" и литературным критиком Константином Мильчиным, поучаствовали в работе "круглого стола" с создателем первой в России story management лаборатории "Однажды" Дмитрием Соколовым-Митричем.

Новшеством тюменского Медиаполигона стала образовательная игра, сюжет которой был основан на смеси из хорошей космической фантастики. Участникам предстояло в сложной обстановке и с отягчающими жизнь обстоятельствами услышать и увидеть уникальность каждого, собрать общую картину из противоречивых и порой кардинально разных сюжетов, суметь транслировать эту картину.

Итогом 24-часовой трансляции стал двухчасовой разбор лучших заметок, который прошел сегодня в тюменском "Космосе". Но на этом анализ выполненной работы не закончен, впереди – вебинары и онлайн-встречи участников проекта.

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